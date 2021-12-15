TCMB yarın ne karar alacak? Faiz kaç puan indirilecek?

Yarınki merkez bankası toplantısı saat kaçta? Faiz indirimi yüzde kaç olacak? Fed ne karar verecek? Gözler Merkez'e çevrilmiş durumda...

Özellikle iç piyasanın gözü yarın açıklanacak olan faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın faz düşürmesi beklentiler arasında. Peki Merkez Bankası faizde nasıl bir doknuş yapacak. Faizler sabit mi tutulacak yoksa indirilecek mi? Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi kaç puan indirecek?

Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın faz düşürmesi beklentiler arasında. Peki Merkez Bankası faizde nasıl bir doknuş yapacak. Faizler sabit mi tutulacak yoksa indirilecek mi? Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi kaç puan idridecek?

Fed ne karar alacak?



3 Kasım 2021'deki FED toplantısı sonunda toplamda aylık 120 milyar dolar olan varlık alımının 8 ay içinde sonlanacağı, Kasım'da 15 milyar dolar ile (toplamın yüzde 12.5'i) siftahı yapacakları yönünde karar almışlardı. İstihdamda muhteşem performans ile beraber enflasyonda önlenemeyen yükseliş birleşince FED'in bu akşam parasal genişlemede musluğu biraz daha kısması bekleniyor.

Piyasalar nasıl algılayacak?

Alnus Yatırım'ın analizinde şunlara dikkat çekiliyor: " Nasıl olabilir? 8 ayda değil 6 ayda bitireceğim diyebilir. 15 milyar değil 30 milyar dolar azaltacağım diyebilir. Bu durumda faiz artırımı beklentileri de değişecek. Önceden 2022 Haziran sonrasında artabilir denirken bu öne çekilebilir, artırım adedi artabilir. Seçenek çok yani. Piyasaları rahatsız etmeden bunu iletmek de Powell'ın işi"

TCMB toplantısı n saat kaçta?

TCMB'nin faiz kararı ise yarın öğlen gelecek. 1 Aralık'tan 13 Aralık'a kadar 14 TL altında tutulan USDTRY kuru sonrasında 14.60'a kadar çıkmış TCMB müdahalesi ile geri inmişti. Ancak bu sabah yine 14.50leri gördü. Önceki TCMB toplantılarından bildiğimiz şey, karar öncesinde kur değer kaybedebiliyor. TCMB'den piyasa 100 baz puan indirimi bekliyor ama 200 bekleyen de var değiştirmez diyen de var. Dolayısıyla seçenek çok olması kurun sakinleşmesini engelliyor.

Borsa nasıl bir trend izliyor?

Borsa ise bundan memnun. Dün bankaların da katılımıyla BIST 100 endeksi günü % 2.68 artışla, 2,157.74 puandan yeni rekorla kapattı. Aybaşından beri 14 gün geçti ve BIST 100, Kasım'daki kadar yani % 19 yükseldi. Yılsonuna kalan 12 işgününde bu tempo ile giderse yılı 2500 seviyesinde kapatabilir.Avrupa ve ABD borsaları dün negatif seyretti. Bu sabah Asya'da yatay seyir gözleniyor. Bekle gör politikası izleniyor gibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.