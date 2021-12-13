TCMB Swap anlaşması ile neyi amaçlıyor? Hangi ülkelerle Swap anlaşması yapıldı?

Türkiye ile katar arasındaki swap anlaşması nedir? Türkiye hangi ülkelerle Swap anlaşması yaptı. Merkez Bankası Swap anlaşmaları ile neyi amaçlıyor?

Türkiye farklı ülkelerle swap anlaşması yaparak ekonomik konjonktürü rahatlatmayı amaçlıyor.

Kamuoyunda da swap anlaşmaları en çok tartışılan konular arasında bulunuyor.

Yazılı ve görsel medya ile birlikte sosyal paylaşımlarda da konu farklı anlamlarda ve farklı kurguda değerlendirilebilmekte.

Türkiye ile-Katar arasındaki Swap anlaşmasının içeriği nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi sitesinde konuya dair 20 Mayıs 2020 tarihli açıklamada ayrıntılar yer alıyor. İlgili bölüm şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili swap anlaşması değiştirildi. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD Doları karşılığı Türk Lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Swap anlaşmasının temel amacı, yerel para birimlerinde ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarını desteklemektir.”

Swap anlaşmasındaki değişiklik nedir?

Değiştirilen para birimleri lira ve riyal. Swap anlaşmasının büyüklüğü olarak belirtilen 15 milyar dolar ise, değiştirilen paranın yerel para eş değeridir, yani karşılığı. Yani buradaki para takasında doların bir dahili olmuyor, ulusal paralar belli bir vade için el değiştiriyor.

Swap anlaşması nedir?

İngilizce'de ‘takas' anlamına gelen swap sözcüğü, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonunda işlem tersine çevriliyor.

Güney Kore ile yapılan Swap anlaşması yapıldı?

Türkiye ve Güney Kore merkez Bankaları arasında 17,5 milyar TL'lik swap anlaşması yapıldığı açıklandı. Açıklama, Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapıldı.

Çin ile yapılan Swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır.

Katar ve BAE ile Swap anlaşması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütmüştü.

Katar ve Türkiye, merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı. İki ülke arasındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.