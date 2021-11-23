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TIMETURK / EKONOMİ / TCMB'den döviz kurlarına ilişkin açıklama

TCMB'den döviz kurlarına ilişkin açıklama

TCMB, piyasalarda yaşanan sert kur hareketleri sonrasında açıklama yaptı.

50 Dakika Önce
2021-11-23 18:08:00
TCMB'den döviz kurlarına ilişkin açıklama

TCMB, piyasalarda yaşanan sert kur hareketleri sonrasında açıklama yaptı. TCMB'nin açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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