TCMB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te: Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuşuyor. Kavcıoğlu, 'Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor' ifadesini kullandı.
2021-10-11 14:46:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız.
Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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