TCMB Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. enflasyon raporunu açıklıyor.

Nisan ayında gerçekleşen bir önceki toplantıda banka yüzde 23,2'lik yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltmişti. Haziran ayıyla yüzde 78,6'ya ulaştı. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da enflasyon beklentisini yükseltmesi öngörülüyor.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

" Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamalar küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemektedir.

Para politikası kararları küresel ekonomide belirgin yavaşlama olasılığını güçlendirdi. Emtia fiyatları bir miktar geriledi, tedarik süreleri kısalmaya başladı.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır.

Özellikle sanayi üretimi öncüsü olan makine teçizat yatırımları istikrarlı büyümeye işaret etmektedir. (Makine-Teçhizat) 2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla milli gelir içindeki payı yüzde 18 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Toplam istihdam edilen kişi sayısı tarihsel yüksek seviyelere ulaşmıştır. İstihdamdaki artış emsal ülkelere oranla oldukça yüksek seviyededir.

İhracat artışında salgın sonrası küresel ticaretin yeniden şekillenmesinde Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar, ihracatçılarımızın değişen koşullara uyum sağlama kapasitesi, finansal sistemimizin ülke ekonomisi için ihracatçımıza sağladığı uygun koşullar etkili oldu. İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak suretiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.

Ticari kredilerin kullanımını yakından seyrediyoruz.

İkinci çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar, tedarik zincirindeki aksaklıkların neden olduğu arz kısıtları ve döviz kurları tüketici kurları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiş, enflasyondaki artışın temel belirleyici olmuştur. Enflasyon nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır.

Yılın 2. çeyreğinde ithalat birim değer endeksi özellikle enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükselmiş ve enflasyonu yukarı çeken unsurlardan biri olmuştur. Enflasyonda talep koşullarının etkisi sınırlı.