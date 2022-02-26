TCDD'ye 'Bakımdan Sorumlu Kuruluş Yetkinliği Sertifikası' verildi

Sertifika, demir yolu trafiğinde kullanılan araçların bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını belgeliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Genel Müdürlüğü, demir yolu ağındaki araçların uluslararası standartlarda çalıştığını tescilleyen "Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Yetkinliği Sertifikası" aldı.

AA muhabirinin, Genel Müdürlükten aldığı bilgiye göre, Bakanlıkça belirlenen vizyon çerçevesinde projelerini hayata geçiren TCDD, Türkiye'nin uluslararası alanda marka değerini artıracak, yerli ve milli sanayinin gelişimine katkı sağlayacak bir çalışmaya imza attı.

TCDD, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği gereğince, demir yolu ağında bulunan bütün araçların çalışabilmesi için tescile ihtiyaç duyuyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından TCDD'ye, araç bakımlarının Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) ve Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) standartlarında yapıldığını belirleyen ECM Yetkinliği Sertifikası verildi.

Demir yollarındaki araçları daha önce dışardan hizmet alımı yöntemiyle tescilleyen TCDD'nin, aldığı yetkinlik sertifikasıyla, demir yolu trafiğinde kullanılan araçların bakımlarını uluslararası standartlarda yaptığı belgelenmiş oldu.

ECM sistemiyle, hatlarda çalışan araçların bakımlarının yapıldığını ve emniyetli bir şekilde çalıştırıldıklarını belgeleyen TCDD, daha önce dışardan hizmet alımıyla gerçekleştirdiği işlemi bundan sonra kendisi yapacak, böylece kamu kaynaklarının kullanımı açısından ciddi tasarruf sağlayacak.

İşletime çıkarılacak ya da işletimden alınacak araçların kontrolünü uluslararası standartlarda belirleyecek olan TCDD, böylece bütün yolcu ve yük vagonlarının gerek yurt içinde gerekse Avrupa Birliği ülkeleri demir yolu ağlarında serbestçe trafikte olmalarına olanak tanıyacak. .