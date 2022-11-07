TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Eyüp Akbal'a Plaket MÜSİAD EXPO'danFuzul'e teşekkür plaketi

Tasarruf finansman sektörünün lider şirketlerinden Fuzul, sponsor olduğu MÜSİAD EXPO'dan plaketle döndü. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal plaketi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.

1993 yılından bu yana iki senede bir düzenlenen ve iş dünyasının en önemli etkinliklerinden olan MÜSİAD EXPO, bu yıl da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Dört gün boyunca devam eden fuarın üçüncü günü gerçekleştirilen kapanış yemeğinde MÜSİAD EXPO sponsorlarına plaket verildi. MÜSİAD EXPO sponsorları arasında yer alan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal plaketi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı. Program, plaket takdim edilen katılımcıların toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Fuar ve takdim edilen plaket ile ilgili konuşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “30 yıla yakın bir geçmişi bulunan, yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan MÜSİAD EXPO'nun sponsorlarından biri olmaktan ve etkinlikte bu yıl da standımızla yer almaktan büyük mutluluk duyduk. 30 yılı aşkın süredir ihtiyaç sahiplerine ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlayan Fuzul; Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan bu gibi etkinlikleri desteklemeye devam edecek. Bizlere bu plaketi layık gören MÜSİAD başta olmak üzere, plaketi takdim eden TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya tüm Fuzul ailesi adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.