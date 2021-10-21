Araç almak isteyenler banka keri faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Araç piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle nakit parayla araç alacak durumu olmayanlar bankaların yoluna düşüyor ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini faizler düşene kadar bekletiyor. Peki (otomobil kredisi) taşıt kredisi faizleri düştü mü? Araç kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

Araç almak isteyenler banka keri faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Araç piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle nakit parayla araç alacak durumu olmayanlar bankaların yoluna düşüyor ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini faizler düşene kadar bekletiyor. Peki (otomobil kredisi) taşıt kredisi faizleri düştü mü? Araç kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

Son yıllarda artan döviz kırlarının da etkisiyle otomobil fiyaları katlanarak arttı. Sıfır araç piyasasında yaşanan fiyat artışı 2. el piyasasını da sarstı. Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışlarına paralele olarak ikinc el araç fiyatları da arttı. Vatandaşlar için araç almak artık daha da zor hale geldi. Özelllikle sıfır araç almak isteyenlerin çok büyük bir kısmı banka kredilerine başvuruyor. Ancak taşıt kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bir çok kişi kredi işlemlerini bir süre bekletmeyi tercih ediyor.

Taşıt kredisi faizleri düştü mü?

Taşıt kredisi faizleri bir süredir aynı seviyede devam ediyor. Vatandaşlar taşıt kredilerinin kampanyalarla 1'in altına düşmesini bkliyor.

Araç kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi Tutarı min-max Vade Süresimin-max Faiz min-max

Akbank Taşıt Kredisi 2.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,55 - %1,59

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,83

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,60 - %1,66

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %1,54 - %1,59

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,55

Taşıt kredisi nedir?

Taşıt kredisi sıfır araç alırken yada ikinci el araç alırken bankalardan çekilen kredidir. Taşıt kredisi ile müşterilere çeşitli vade imkanı ile ödeme imkanı sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.