Tasarruflarını akıllı yatırımlara dönüştürmek isteyenler online ticaret platformlarında buluşuyor

Geçmişten günümüze toplumsal gelişmişlik düzeyinin belirleyici unsurlarından biri olan tasarruf yönetimi, dijital teknolojilerle dinamizm kazandı. Serbest piyasa ekonomisinin bir getirisi olarak bireyler da kendi tasarruf portföylerini yönetme gücüne erişti. Etkin bir tasarruf yönetimine dair önerilerimizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Tasarruf deyip geçmeyin. Tasarrufların etkin bir şekilde yönetilmesi, bireyleri daha az harcama yapmanın ötesine taşıyor. Oldukça kısıtlı bütçelerle de olsa yapılan her tasarruf, akıllı yatırımlarla ek gelir imkanı sunabiliyor. Yeni bir araba, ev ya da tatil gibi hedefler ile eğitim, sigorta ve emeklilik planları tasarrufların farklı yatırım araçlarında değerlendirilmesini beraberinde getiriyor. Tasarruf hedefleri, yatırımcıların arzu ettikleri finansal doygunluk seviyesine ulaşmaları için gerekli motivasyonu sağlıyor.

Etkin tasarruf yönetimi zihniyet değişimi gerektiriyor

İşe mevcut durumun finansal envanterini çıkararak başlayan bireyler, harcamaların gelir ve gider akışındaki rolü hakkında rasyonel veriler elde edebiliyor. Gereksiz ve aşırı harcamalardan uzaklaşan insanlar, etkili tasarruf yönteminin ilk adımını atarak birikimlerini korumanın ötesine geçebiliyor. Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Warren Buffet'ın “Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız” sözü, bu aşamanın gerçek bir zihniyet değişimi gerektirdiğini ortaya koyuyor.

50/30/20 bütçe planlaması

Etkili bir tasarruf yönetimi için gerekli olan zihniyet değişimi, gereksiz ya da aşırı harcamaları tasarrufa dönüştürüyor. Giderlerin kategorilere bölünmesi, bireylerin portföylerine yeni tasarruf fırsatlarını getiriyor. Gelirlerin %50'sinin kira ve fatura giderleri ile gıda harcamaları gibi temel ihtiyaçlara, %30'unun kişisel harcamalara, %20'sinin tasarrufa ayrıldığı 50/30/20 bütçe planlaması, gelir-gider dengesinin kurulmasına kılavuzluk ediyor.

Finansal araçlarla birikiminizi artırın

Uzun ve kısa vadeli bakış açıları, farklı tasarruf yöntemlerine kapı aralıyor. Oluşabilecek finansal baskılara karşı etkili tasarruf yöntemleriyle önlemini alan bireyler, farklı finansal araçları kullanarak birikimlerini artırabiliyor. Eğitime ya da emekliliğe yönelik tasarruflar uzun vadede büyük getiri sağlıyor. Bu tür tasarrufların oranının her yıl düzenli olarak artırılması, birikimlere hacim de getiriyor.

Finansal enstrümanlar tasarruflara kılavuzluk ediyor

Tasarruflar, insanları olası krizlere karşı güçlendiriyor. Bireyler döviz, altın, gayrimenkul, bireysel emeklilik fonları, tahvil gibi tasarruf araçlarında deneyim elde ederek tasarruflarının değerini koruyabiliyor. Finansal enstrümanlar, yatırımcıların kısa ve uzun vadeli tasarruflarına kılavuzluk ediyor. Doğru tasarruf stratejileri, tasarrufları korumanın ötesine taşıyarak hacim getiriyor. Değer artışlarından ek gelir elde etmek üzerine kurulu olan finansal araçlar, yatırımcıların güvence arayışlarına yanıt veriyor.

Hangi finansal araçlar?

Devlet, kamu kuruluşları ya da anonim şirketler tarafından çıkarılan tahviller, risk düzeyi ve getirisi düşük olması itibarıyla uzun vadeli tasarruflarda değerlendiriliyor. Şirketlerin ve devlet kurumlarının borcunu oluşturan orta vadeli menkul kıymetlerden bono da düşük risk faktörü ve getirisiyle uzun vadeli tasarruflara yön veriyor. Hisse senedi, tahvil, bono, altın gibi belli başlı borçlanma araçlarını kullanan yatırım fonları, yatırımcılara aynı anda çok sayıda araçta tasarruf yapma avantajı getiriyor. Tek seferde çok sayıda araca ulaşabilen yatırımcılar, akılcı tasarruf yöntemlerini devreye alabiliyor. Yatırımcılara şirket sermayesinin belli bir bölümünü temsil etme hakkı veren hisse senetleri, tasarrufları uzun vadede olası risklere karşı güvenceye alıyor. Borsa, altın döviz gibi yatırım araçları da farklı dinamikleriyle uzun ve kısa vadeli tasarrufları geleceğe taşıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.