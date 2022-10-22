Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin katılımcı sayısı 400 bine yaklaştı

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 'Gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı iş yeri dışında farklı ihtiyaçlara da faizsiz finans kaynağı noktasında çözüm olmaya devam edebilir' dedi.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin katılımcı sayısının 400 bine yaklaştığını ve sektörün 50 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Eyüp Akbal, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, sektördeki 30 yıllık deneyimleri ve güçlü finansal yapılarıyla ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere faizsiz finansal çözüm sunduklarını anlattı.

Tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimine tabi olmasına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Akbal, sektörün denetim altına alınmasının sağladığı avantajlardan bahsetti.

Akbal, halihazırda 6 şirketin lisans alarak faaliyetine devam ettiğini kaydederek, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'nin de bu şirketler arasında yer aldığını bildirdi.

Tasarruf finansman sistemini 'dayanışma ekonomisi' olarak yeniden tanımladıklarını ifade eden Akbal, '50 milyar TL'lik büyüklüğe ve yaklaşık 400 bine yakın katılımcıya sahip tasarruf finansman sektörüne öncülük etmeye devam ediyoruz.' diye konuştu.

- 'Dayanışma ekonomisi küçük birikimlerle ev ve araba alma sisteminin adıdır'

Eyüp Akbal, 'dayanışma ekonomisi' terimiyle 30 yıllık sistemi, daha anlaşılabilir hale getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dayanışma ekonomisi, insanların küçük birikimlerini bir araya getirerek ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olduğu sistemin adıdır. Bugüne kadar yüz binlerce kişi dayanışma ekonomisiyle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi oldu. Sektörümüzün 30 yıldır var olması ve bugün geldiği konumla kazandığı güven sayesinde dayanışma ekonomisi, gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı iş yeri dışında farklı ihtiyaçlara da faizsiz finans kaynağı noktasında çözüm olmaya devam edebilir.'

- '5 bin konut kampanyamız dayanışma ekonomisine yeni bir soluk olacak'

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, 'dayanışma ekonomisi' felsefesini temel alan '5 Bin Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası'na imza attıklarını, 5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35'e varan indirimlerle ev sahibi yapacaklarını söyledi.

Katılımcıların, 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanya dahilinde, peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modellerle kendi belirledikleri taksit tutarlarıyla Türkiye'nin istedikleri şehrinde faizsiz ev sahibi olabileceğini dile getiren Akbal, şu bilgileri verdi:

'Sektörde ilk olan kampanya ile Fuzul, Türkiye'nin dört bir yanında, faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığı dayanışma ekonomisiyle finansman sağlayacak. Herkesin ekonomik imkanları dahilinde destek olacağı güç birliğiyle kampanyaya katılan herkesi ev sahibi yapacak. Kampanya, dayanışma ekonomisine yeni bir soluk olacak.'

Akbal, yayınladıkları reklam filmiyle sisteminin temelinde yer alan dayanışma ekonomisini tuğla metaforuyla vurguladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Fuzul, bu reklam filminde bir araya gelen onlarca ailenin güç birliğiyle ev sahibi olmasını anlatıyor. Ev sahibi olmak isteyen bir ailenin elinde tuğla ile Fuzul ofisine gelmesiyle başlayan film, onlarca ailenin koyduğu tuğlaların eve dönüşümünü vurguluyor. Fuzul'un 'dayanışma ekonomisi' sistemini ve işin mantığını tam, doğru ve sade bir şekilde anlatmak adına tuğla metaforunu kullandık. Tasarruf sahiplerinin az, çok demeden tüm birikimlerini bir araya getirerek değer oluşturduğumuzu anlatmak istedik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dayanışma ekonomisini daha fazla insana anlatmak ve geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Amacımız da buydu. Bunun için de bir simgeye ihtiyacımız vardı, bu da tuğla oldu.'