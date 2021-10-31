31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nü değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “en etkin tasarruf, israftan kaçınmaktır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

31 Ekim, 1924 yılından bu yana Dünya Tasarruf Günü olarak anılmaktadır.

İki yıldır süren salgın nedeniyle küresel ekonomilerin yalpaladığı, iklim değişikliği nedeniyle gıda arzının azaldığı, gıda fiyatlarının dünya halklarının alım gücünün üzerinde seyrettiği, lojistik sektöründe oluşan tarihin büyük krizi nedeniyle dünyanın büyük bir bölümünde temel tüketim kalemlerine erişimin zorlaştığı, işsizlik ve gelir kaybının arttığı bir dönemde, tasarruf sözcüğünün tüketiciler için çağrıştırdığı anlam da farklılaşmaktadır.

Tasarruf, var olandan arttırarak ve yatırıma dönüştürmek suretiyle gerçekleşen bir eylemdir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemin olumsuz koşulları nedeniyle tüketicinin tasarrufu mümkün olmaktan uzaklaşmış bulunmaktadır.

Öte yandan küresel ölçekte, dünyanın çok büyük kısmı, yaşamı sürdürebilecek tüketimin kıyısında yaşarken; çok küçük bir dünya nüfusu aşırı tüketim olanaklarına sahip bulunmaktadır. Küresel ölçekteki bu adaletsizlik, ülkemizde de söz konusudur. Toplumun bir kısmı açlık ve yoksulluk sınırında yaşarken, 2021 yılı verilerine göre, her yıl 7.7 milyon ton gıda çöpe atılmaktadır.

Önümüzdeki aylar, yıllar, başta enerji, su ve gıda olmak üzere yaşamın sürmesi için insanlığı büyük bir sınavın beklediği döneme işaret etmektedir. Bu nedenle Tüketici Birliği Federasyonu, gezegeni paylaşan her devlet ve her insana, “tasarruf edemiyorsak, israf da etmiyoruz” çağrısını yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.