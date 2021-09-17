Tarımsal sulama sistemleri teknolojilerine ihtiyaç artacak

Tarımsal üretimi, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve afetler zorluyor. Kuraklıktan en fazla zarar gören ürünler arpa, buğday ve kırmızı mercimek olurken kuraklık, tarımsal üretimde sulama sistemlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri en fazla tarımsal üretimi etkiliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) raporuna göre, kuraklıktan zarar gören il sayısı Haziran ayında 52'ye çıktı. Tarımsal üründe rekolteyi düşürerek üreticiyi zor durumda bırakan kuraklık, tarımsal üretimde sulama sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta bir konferansa konuk olan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, kuraklıkla mücadelede tarımsal sulama sistemlerinin önemine dikkat çekmişti. Tavukçuoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: “Tarımda doğru sulama yöntemi, su tasarrufu, enerji ve işçilikten büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca doğru sulama sisteminin seçimi de üretim maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle kuraklığın yol açtığı tüm olumsuzluklar, modern tarımsal sulama sistemlerinin yaygın kullanımı ile önlenebilir.”

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI CEVAPLADI

Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, geçtiğimiz gün Twitter'da takipçilerinin sektörler hakkındaki sorularını cevapladı. Tavukçuoğlu, tarım, yazılım, madencilik, gıda, teknoloji, bankacılık, ambalaj, lojistik gibi birçok sektörle ilgili birçok soruya cevap verdi.

“Damla sulama sistemleri öne çıkacak”

Tarımsal sulamayla ilgili bir soruya “yeni çıkacak su kanunu ile birlikte damla sulama sistemleri öne çıkacağından beklenti oluşabilir” cevabını verdi.

“Yazılım ve siber güvenlik büyüyecek”

Yazılım sektörüyle ilgili bir soruya ise “özellikle 5G devreye girdikten sonra siber güvenlik olmadan hiçbir iş olmayacak. Yani bunu evinizin ya da iş yerinizin kapısı gibi düşünün. Eskilerin bir sözü vardır ne kadar baskı o kadar ekmek. Baskı can sıkar ancak mutlaka bir nedeni vardır. Yazılım ve siber güvenlik büyüyecek” cevabını verdi.

“Gıda sektörü iklim değişikliğiyle öne çıkacak”

Gıda sektörüyle ilgili bir soruya ise “Gıda sektörü özellikle iklim değişikliğiyle birlikte öne çıkacaktır. Bana göre öne çıkacaklar yani iklim değişikliğinden etkilenmeyecekler ya da daha az etkilenecekler; deniz ürünleri, bakliyat, un, mısır, ayçiçeği, sera ürünleri gibi” cevabını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.