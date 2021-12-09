Tarımsal Destek Ödemesi bekleyen milyonlarca çiftçi, Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarını bekliyor. Tarım desteği ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarımsal destek bu hafta verilecek mi? İşte Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Twetter üzerinden 10 Aralık günü tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını belirtti.

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Zaman Verilecek?

Tarımsal Destek ödemeleri için Dr. Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli attığı iki tweetle; "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bunların yanı sıra Pakdemirli; "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" şeklinde yorumlarını da dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.