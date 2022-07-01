Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 740 milyon 818 bin 713 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "740 milyon 818 bin 713 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci'nin paylaşımındaki görselde destek ödeme kalemleri şöyle aktarıldı:

"Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 345 milyon 101 bin 500 TL, Çiğ Süt Desteği 282 milyon 615 bin 995 TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği 25 milyon 870 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 23 milyon 168 bin 529 TL, Dane Zeytin Desteği 23 milyon 257 bin 763 TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 16 milyon 610 bin 167 TL, Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği 11 milyon 184 bin 936 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 5 milyon 678 bin 275 TL, Uzman Eller Projesi Desteği 3 milyon 297 bin 10 TL, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği 1 milyon 247 bin 577 TL, Alan Bazlı Verim Kaybı Desteği 1 milyon 138 bin 96 TL, Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi 921 bin TL, Organik Arıcılık Desteği 827 bin 865 TL." .