Tarımda 'organize' atak! Kritik adımlar atılıyor

Türkiye'de, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleriyle (TDİOSB), tarımsal kalkınma ve gıda arz güvenliğinin sağlanması adına kritik adımlar atılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Bakanlık tarafından, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından, gıda arzının güvence altına alınması ve tarım sektörünün Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde öngörülen seviyeye çıkarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Tarımda üretmek kadar, ürünlerin işlenmesi, katma değerinin artırılması, pazarlanması ve istihdama katkı sağlanması gibi gereklilikler, TDİOSB'lerin önemini artırdı.

Bireysel güçlerin bölgesel güç haline dönüştüğü TDİOSB'ler, kümelenme faaliyetlerinin en güzel örnekleri olarak da gösterilirken, tarım sektörünün rekabet gücünü̈ artırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Altyapısı sağlanmış̧ bu bölgelerde yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki işletmelerde, sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapılabiliyor.

TDİOSB'lerden 34'ü tüzel kişilik kazandı

Projelerin bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gayret gösterilirken, Bakanlık TDİOSB'ler aracılığıyla çiftçilere her türlü teşvik ve desteği vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'de iş ve işlemleri devam eden TDİOSB'lerden 34'ü tüzel kişilik kazandı. Bunlardan, 20'si hayvansal üretim, 13'ü bitkisel üretim, 1'i su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteriyor.

Bitkisel üretim alanındaki TDİOSB'lerin 5'i jeotermal kaynaklı seracılık projesi konumunda bulunurken, bunlardan sonuncusunun temeli dün İzmir'in Dikili ilçesinde atıldı.

500 milyon liralık altyapı kredi desteği

Bugüne kadar yatırım programında yer alan TDİOSB'lere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cari fiyatlarla 500 milyon lira altyapı kredi desteği verildi.

Altyapı inşaatları tamamlanan TDİOSB'lerde faaliyete geçen 850 üretim parselinde 5 binden fazla istihdam sağlandı.

Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin kişilik istihdam öngörülüyor.

55 TDİOSB'in iş ve işlemleri devam ediyor

Ağustos itibarıyla 38 ilde toplam 55 TDİOSB'in iş ve işlemleri devam ediyor.

Bunların 30'unun hayvansal üretim, 24'ünün bitkisel üretim, 1'inin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

İş ve işlemleri devam eden Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'lerin, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Nevşehir ve Uşak'ta kurulması planlanıyor.

"TDİOSB'leri desteklemeye devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küresel gıda ve iklim krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve salgın sürecinin, tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kaliteli ve katma değeri yüksek üretim için planlı ve düzenli bir altyapı gerektiğini vurgulayan Kirişci, "TDİOSB'lerle ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli üretimin temelleri sağlamlaştırılmış olacaktır. Türkiye'nin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB'leri desteklemeye devam edeceğiz." AA .