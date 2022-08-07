Tarım ve Orman Bakanlığı 13 unvanda personel alımı iş ilanı | Tarım ve Orman Bakanlığı hangi meslek gruplarından alım yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 unvanda personel alımı iş ilanı | Tarım ve Orman Bakanlığı 13 farklı meslek grubundan personel alımı gerçekleştirecek. Proje Koordinatörü, Kıdemli Mali Yönetim Uzmanı, Mali Yönetim Uzmanı, Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Tercüman, İletişim Uzmanı, Kıdemli Satınalma Uzmanı, Satınalma Uzmanı, Kıdemli Çevre Uzmanı , Çevre Uzmanı, Kıdemli Sosyal Uzman, Sosyal Uzman iş ilanları için haberi inceleyin! Peki ama başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 farklı meslek grubundan personel alımı gerçekleştirecek. Proje Koordinatörü, Kıdemli Mali Yönetim Uzmanı, Mali Yönetim Uzmanı, Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Tercüman, İletişim Uzmanı, Kıdemli Satınalma Uzmanı, Satınalma Uzmanı, Kıdemli Çevre Uzmanı , Çevre Uzmanı, Kıdemli Sosyal Uzman, Sosyal Uzman iş ilanları için haberi inceleyin! Peki ama başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 unvanda personel alımı iş ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)'nin bileşenlerinde proje süresince istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği özgeçmişlerin geç 09.08.2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı hangi meslek gruplarından alım yapılacak?

1. Proje Koordinatörü

2. Kıdemli Mali Yönetim Uzmanı

3. Mali Yönetim Uzmanı

4. Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı

5. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı

6. Tercüman

7. İletişim Uzmanı

8. Kıdemli Satınalma Uzmanı

9. Satınalma Uzmanı

10. Kıdemli Çevre Uzmanı

11. Çevre Uzmanı

12. Kıdemli Sosyal Uzman

13. Sosyal Uzman

Detaylar için Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. .