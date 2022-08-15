Tarım Kredi Marketlerinde indirim | Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünlere indirim yapıldı?

Tarım Kredi Marketlerinde indirim | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Tarım Kredi Marketlerde indirime gidildi. Vatandaşın beklediği indirim bugün itibariyle etiketlere yansıtıldı. Peki Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünlere indirim yapıldı? Tarım Kredi'de indirim mi var? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Tarım Kredi Marketlerde indirime gidildi. Vatandaşın beklediği indirim bugün itibariyle etiketlere yansıtıldı. Peki Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünlere indirim yapıldı? Tarım Kredi'de indirim mi var? İşte detaylar...

Tarım Kredi Marketlerinde indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'u aşkın üründe Indirim yapılacak. İndirimler 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdaoğan zamlar ve yapılacak indirim için; "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın" açıklamasını yaptı.

Hangi ürünlere indirim gelecek?

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünler, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu.