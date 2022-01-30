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Tarım Kredi Kooperatifi'ne atama
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TIMETURK / EKONOMİ / Tarım Kredi Kooperatifi'ne atama

Tarım Kredi Kooperatifi'ne atama

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı. Yerine yerine Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın atandı.

1 Saat Önce
2022-01-30 07:41:06
Tarım Kredi Kooperatifi'ne atama

Görevden alınan Fahrettin Poyraz 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.
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