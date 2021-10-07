Tarım Kredi Kooperatifi Market fiyat listesi | Tarım Kredi Koop Gross market pirinç, yağ, nohut, şeker, mercimek fiyatı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatifi Market fiyat listesi | Tarım Kredi Kooperatf marketlerinin ucuz olup olmadığı son günlerde oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Bazı yazılı ve görsel medyada da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ürün fiyatları üzerine iddialar ortaya atıldı ve fiyatların zincir marketlerle aynı olduğu belirtildi. Tarım Kredi Kooperatif bu iddiaları paylaştığı fiyat listesi ile yalanladı. Peki Tarım Kredi Koop Gross market pirinç, yağ, nohut, şeker, mercimek fiyatı ne kadar? Tarım Kredi marketlerinde temek ihtiyaç malzemesi ürünlerinin zincir market fiyatlarından daha uygun olduğu ortaya çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifi Market fiyat listesi | Tarım Kredi Kooperatf marketlerinin ucuz olup olmadığı son günlerde oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Bazı yazılı ve görsel medyada da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ürün fiyatları üzerine iddialar ortaya atıldı ve fiyatların zincir marketlerle aynı olduğu belirtildi. Tarım Kredi Kooperatif bu iddiaları paylaştığı fiyat listesi ile yalanladı. Peki Tarım Kredi Koop Gross market pirinç, yağ, nohut, şeker, mercimek fiyatı ne kadar? Tarım Kredi marketlerinde temek ihtiyaç malzemesi ürünlerinin zincir market fiyatlarından daha uygun olduğu ortaya çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifi Market fiyat listesi

Tarım Kredi Kooperatifi basında çıkan "kooperatif marketleri ucuz değil" iddiasını paylaştığı fiyat listesi ile çürttü. Tarım Kredi Kooperatif marketlerini güncel fiyat listesine bakıldığında bir çok marketten daha uyguna ürün sattığı görülüyor. Vatandaşlar da Tarım Kredi Kooperatifi Market fiyat listesi belli oldu mu diye araştırıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri (KoopGross) ürün fiyat listesi;

Tarım Kredi Koop Gross market pirinç, yağ, nohut, şeker, mercimek fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde fiyat listesi şu şekilde;

Nohut: Tarım Kredi Kooperatifi'nde 8.70, diğer markette 10.95 TL.

Kuru fasülye: Kooperatifte 13.45, markette 20.50 TL.

Yeşil mercimek: Kooperatif fiyatı 11.50, market 13.50 TL.

Pirinç: Kooperatifte 11.00, markette 12.25 TL.

Bulgur: Kooperatifte 5.15, markette 5.90 TL.

Makarna: 2.75, markette 4.25 TL.

Soğan: Kooperatif 1.65 TL, markette 2.45 TL.

Kıvırcık marul: Kooperatif marketinde 5.95 diğer markette 9.45,

Biber: 8.95 diğer markette sivri biber 7.45 TL

Salkım domates: Kooperatif markette 10.90, diğer markette 11.90 TL

Maydanoz: Kooperatif markette maydanoz 1.25, diğer marketlerde 2.75 TL

Semizotu 5.90 diğer marketlerde semizotu 4.45 TL

Ispanak 7.45 TL düğer marketlerde ıspanak 6.95 TL

Salatalık 4.50 TL diğer marketlerde salatalık 5.29 TL

Patlıcan 5.95 TL diğer markette patlıcan 6.75 TL

Pırasa 3.45 TL diğer marketlerde pırasa 7.95 TL

Sızma zeytinyağının fiyatı marketlerde 50 TL'nin üzerinde. Kooperatifte 32.85 TL'ye satılıyor.

Kooperatifte 15 adet yumurtanın satış fiyatı 20.50 TL. Markette 15'li yumurta 16.90 TL'ye de var.

600 çeşit ürün var

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı. Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.