Tarım Kredi'den ucuz gıda hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gıda enflasyonuyla mücadele konusunda kararlı bir tutum sergileyecekleri yönündeki mesajının ardından alışveriş için gittiği Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı mağazada, mağaza sayısının artırılması konusunda verdiği müjdenin ardından ilk adım bu hafta atılacak. AK Parti yönetiminin de gündeminde olan bin mağazalık yeni planlama ile vatandaşların daha az maliyetle gıda alışverişi yapması hedefleniyor.

TİMETURK - EKONOMİ

Türkiye genelinde mağazalar açarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri halkın ayağına götürmeye başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kuruluşu, 1863 yılında Mithat Paşa'nın kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları”na dayanıyor. Bugünlere kadar yaşatılmaya çalışılan “Ahilik” ve “İmece” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı sosyo-ekonomik örgütlenmelerden örnek alınarak geliştirilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hizmet ağının temelinde tarım ve çiftçinin emeği yatıyor.

Türkiye'nin tarımsal kredi ve girdi lideri, çiftçilerin sosyoekonomik güvencesi durumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün, Merkez Birliğine bağlı bölge birlikleri, kooperatifleri, hizmet büroları, şirketleri ve 800 binden fazla ortağı ile Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir marketten alışveriş yaptığı sırada yaptığı, “… market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var” sözlerinin ardından harekete geçen ilgililer, bin mağazanın daha en kısa sürede hizmete girmesi için planlamalarını yapıp kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde kooperatifçilik denildiğinde akla gelen ilk ismin 150 yıllı aşkın köklü geçmişiyle Tarım Kredi olduğunu söylemiş ve şu mesajı vermişti: “ Tarım Kredi sadece çiftçilerin tarımsal girdileriyle ilgili değil, çiftçimizin ürünlerini alıp gerek kendi tesislerimizde gerekse reçetelerini bizim hazırladığımız atıl kapasitesi olan sanayicilerimizle iş birliği yaparak onların tesislerinde elde edilen mamulleri hem kendi hem de diğer ulusal marketlerde tüketiciyle buluşturuyoruz."

Tarım Kredi faizsiz bir sisteme dönüşecek

40 milyar liralık ekonomik büyüklüğe sahip olan yapının Türkiye'de tarımdan başlayarak markete kadar olan gıda sektörünü destekleyen güçlü katılım bankası noktasında bir yapıya dönüşmesi hedefi bulunuyor. Sözleşmeli tarımla ilgili üç yıllık planını da yapan kooperatif, çiftçi, sanayici ve tüketicisiyle birlikte çalışarak büyüyen model kuruluş olöz yolunda ilerliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla altını çıkarmak için Söğüt bölgesinde ilk kazıya başlayacak olan kuruluş, Söğüt'teki tesiste yıllık 6 ila 8 ton arasında altın üretimi yapmayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.