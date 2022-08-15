Tarım Kredi'deki indirimler için vatandaş ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satış başladı. Adana'da da sabah saatlerinden itibaren marketin şubelerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirilmesi için çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

'DİĞER MARKETLERE ÖRNEK OLMALI'

Sabah saatlerinde indirimin başlamasıyla Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı.

Kentin uzak noktasından geldiği için biraz geciktiğini söyleyen Ahmet Gübühan, "Gecikince bazı ürünleri kaçırdık. Yarın daha erken geleceğiz. Çok şükür güzel bir uygulama oldu. Diğer marketlere örnek olmalıdır. Daha çok şube açılmasını istiyoruz. Böylece evimize yakın yerlerde alışveriş yapabiliriz" dedi.

SİVAS'TA TARIM KREDİ KOOPERASTİFİ MARKETLERİNDE 'İNDİRİM' YOĞUNLUĞU

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün indirimlerin başladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı.

Sivas'ta da indirimin ardından marketlerde alışveriş yoğunluğu görüldü. Kadı Burhanettin Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi marketine sabah saatlerinde gelenler, alışveriş yaptı.

“İNŞALLAH DAHA ÇOK DÜŞER”

Sıklıkla Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptığını söyleyen Aydın Şahin, "Fiyatlarda küçük de olsa indirim ve yansımaları var. Günlük ihtiyaçlarımı aldım. Buradan devamlı alışverişim oluyor. Ben diğer zincir marketlerin de bu işin peşinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ramazan Karadağ ise "Ucuzluk var. Yüzde 30 ile 40 gibi indirimler var. Bizim bütçemize göre çok güzel. Dışarı göre kat kat üstün. Diğer marketler çok yüksek. Her gün diğer marketlere zam geliyor. İnşallah daha da çok düşer. Bizler için fiyatlar çok uygun" diye konuştu. Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA) .