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Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?
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TIMETURK / EKONOMİ / Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?

Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?

Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi Birlik marketlerinde başta yağ olmak üzere birçok üründe indirim yapıldığı bildirildi. Son dönemde büyük zamlar sonrasında 3 rakamlı ücretlere fırlayan yağ fiyatları cep yakıyor. Tarım işçileri ve tüketici arasındaki bağ olarak kendini tanımlayan Tarım Kredi Birlik marketleri ücretleri indirime girdi. Peki ama hangi üründe ne kadar indirim uygulandı? Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-07 18:15:47
Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?

Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi Birlik marketlerinde başta yağ olmak üzere birçok üründe indirim yapıldığı bildirildi. Son dönemde büyük zamlar sonrasında 3 rakamlı ücretlere fırlayan yağ fiyatları cep yakıyor. Tarım işçileri ve tüketici arasındaki bağ olarak kendini tanımlayan Tarım Kredi Birlik marketleri ücretleri indirime girdi. Peki ama hangi üründe ne kadar indirim uygulandı? Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar? Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor? İşte detaylar...

Tarım Kredi 5 litrelik yağ ne kadar?

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım indirim hakkında "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte indirimdeki ürünlerin güncel fiyatları...

5 Litre Tarım Kredi Ayçiçek Yağı - 105.90 TL

1 Kilogram Anadolu Kırmızı Mercimek - 10,90 TL

1 Kilogram Anadolu Un - 6.90 TL

2,5 Kilogram Anadolu Osmancık Pirinç - 22.25 TL

1 Kilogram Anadolu Nohut - 9.90 TL

1 Kilogram Tiryaki Siyah Çay - 31.90 TL

1 Litre Elit Ultra Çamaşır Suyu - 6.90 TL

Sleepy Çocuk Bezi Çeşitleri - 39.90

Tarım Kredi ayçiçek yağı nerede üretiliyor?

Kırıklareli'nde faaliyet gösteren fabrikalar ayçiçek yağı alanında hizmet vermekte. Çiftçilerimiden alınan ayçekirdekleri Uzunköprü Ham Yağ Tesislerinde ham yağa dönüştürüldükten sonra tesisde rafine edilerek farklı ambalajlarda dolum yapılarak tüketiciye ulaştırılmakta. Tam kapasite çalışan tesisler, çiftçinin ürününü değerinde alarak tüketiciye güvenilir ve yerli ürün tüketme imkanın sunmayı hedeflemekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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