Tarım kooperatifleri, ayçiçeği için destek istedi

Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları ile görüşen Trakya Birlik Genel Müdürü Çalen, 'Yağlık ayçiçeği üretiminde prim desteği güncellemesi, ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretimine ilave destek verilmesi ve sulama yatırımları konusundaki ihtiyaçları belirttik.' dedi.

Ayçiçeği üretim kooperatiflerinin temsilcileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ile gündeme gelen ayçiçek yağı sıkıntısı üzerine harekete geçerek, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarının kapısını çaldı.

Alınan bilgiye göre, Trakya Birlik Yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ayçiçek yağı temininde sorun yaşanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ziyaret etti.

Birlik yetkilileri, ziyaretin ardından Karadeniz Birlik ile tarım satış kooperatif ve birliklerinin sorun ve ihtiyaçlarını istişare etmek için Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Söz konusu ziyaretin ardından da, Bakan Muş'un talimatı ve ülkedeki tarım satış kooperatiflerinin katılımıyla, anılan kuruluşların sorunlarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, görüşmelerde yağlık ayçiçeği üretimi ile bulunurluk oranının yükseltilmesi konusunu ele aldıklarını, yağlık ayçiçeğinin hem tarım hem de sanayi ürünü olması nedeniyle konuyu her iki bakanlıkla da görüştüklerini anlattı.

Yağlık ayçiçeği konusunda kurulmuş iki tarım satış birliği olarak Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşları olduklarını ve yeni sezon öncesi Bakan Muş'u bilgilendirmek istediklerini bildiren Çalen, şu ifadeleri kullandı:

"Çukurova'da ayçiçeği ekilişleri tamamlanmak üzere. Trakya'da mart ortasında ekimler başladı. Nisan ve mayıs ortasına kadar ülke genelinde ekilişlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Trakya yanında İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ekim olacak. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yağlık ayçiçeğinde yüzde 60-70 yeterliliğe sahibiz. Ülkenin kendi kendine yetmesi için üretimi 1 milyon 700 bin ton seviyelerinden 3 milyon ton seviyesine yükseltmemiz lazım. Tarım yapılabilir arazilerin suyla kavuşturma oranını yükseltirsek bu riski bertaraf etmiş olacağız."

Çalen, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile yaptıkları görüşmede de yağlı tohum üretiminin artırılması konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yağlık ayçiçeği üretiminde prim desteği güncellemesi, ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretimine ilave destek verilmesi ve sulama yatırımları konusundaki ihtiyaçları belirterek, ülke üretiminin yükseltilmesi için kapalı devre sulama yatırımlarının çoğaltılması gereğini ilettik. Sayın Bakan'ımızın da zaten bu konuda büyük farkındalığı var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu konuda müjde vererek, tamamlanma derecesi yüksek olan sulama yatırımlarının ivedilikle tamamlanacağını açıkladı. Sayın Ticaret Bakanı'mızla da hem bu gelişmeleri paylaştık hem de yeni sezon öncesi tarım satış kooperatifleri birliklerinin finansmana erişim ve mevzuat gibi konulardaki ihtiyaçlarını ifade ettik."

"TRAKYA DIŞINDA EKİM ALANLARINDA DARALMA İHTİMALİ VAR"

Ülkede yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 50'sinin Trakya'dan sağlandığına işaret eden Çalen, bu bölgede ekimlerin geçen yıla göre yüzde 10-15 artmasını öngördüklerini söyledi.

Çalen, üretimin diğer bölgelerde daralma ihtimali olduğunu, bu yüzden ayçiçeği fark desteği ödemesinin ve mümkünse ikinci ürün desteğinin verilerek daralmanın önüne geçilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Tarım satış camiasının güncel gelişmeleri yakalaması için ihtiyaç duyduğu mevzuat ve finansmana erişim konularında gelişme olmasını beklediklerini dile getiren Çalen, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya-Ukrayna Savaşı özelinde yağlı tohumların dışardan tedariki konusunda daha hassas döneme girdik. Yurt içinde bu üretimin artmasını önceleyelim. Çiftçinin bu tercihi yapması için gelirine takviye yapmamız lazım. Bu nedenle ayçiçeği primlerinin seviyesinin artmasını, ikinci ayçiçeği ekimine de prim istiyoruz. 2. ürüne verilecek destek bu yıla has da olabilir, kalıcı da olabilir."

Ayçiçeği fiyatlarında son 4 yılda 4 kata yakın artışı yaşandığına dikkati çeken Çalen, bu durumun da tarım satış kooperatiflerinin finansmana erişim ve öz sermaye ihtiyaçlarını yükselttiğini anlattı.

Çalen, "Harmanı kaldırmak için kooperatif kuruluşlarının güçlü olması gerekiyor ki arz talep dengesi güçlü işlesin. Bu nedenle, nitelikli finansmana erişim konusunda taleplerimizi ilettik." dedi. .