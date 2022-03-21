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TIMETURK / EKONOMİ / Tarım emtia fiyatları arttı; Pamuk zirvede!

Tarım emtia fiyatları arttı; Pamuk zirvede!

Pamuk, New York Ticaret Borsası'nda yüzde 2,5'in üzerinde artarak 1,3015 dolarla Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

34 Dakika Önce
2022-03-21 17:58:25
Tarım emtia fiyatları arttı; Pamuk zirvede!

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi bugün 1,3015 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışıyla birlikte emtia piyasasında dalgalı bir seyir izleniyor. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ültimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Bu gelişmelerle özelikle tarım emtia fiyatlarında yükselişler görüldü.

Çin'de artmaya başlayan Kovid-19 vakaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde artışa gitmesi de emtia fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

ABD'de pamuk üretiminin yoğun olduğu Batı Teksas'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olacağına ilişkin tahminlerden dolayı pamuk üretimine yönelik endişeler de pamuk fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtı.

Söz konusu gelişmelerle pamuk fiyatları, New York Ticaret Borsası'nda yüzde 2,5'in üzerinde artarak 1,3015 dolarla Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra saat 13.15 itibarıyla 1,2840 seviyelerinde dengelendi.

Tarım emtia fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi

Bugün diğer tarım ürünleri fiyatlarında da yüzde 1'in üzerinde yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayda yüzde 1,6, mısır yüzde 1,5 ve soya fasulyesinde yüzde 1,1, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören şekerde yüzde 1,2 civarında yükselişler yaşandı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday fiyatlarında görülen artışın Orta Doğu ve Afrika'da gıdaya ilişkin kıtlık olacağı konusunda endişeleri artırdığını belirtti.

Güney Amerika'daki kuraklığın da tarım emtialarında yükselişi tetikleyen önemli bir neden olarak öne çıktığını belirten analistler, Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği soya fasulyesinde artış görülmesinin de soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. AA .

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