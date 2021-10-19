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Tarihte bir ilk! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

TIMETURK / EKONOMİ / Tarihte bir ilk! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Tarihte bir ilk! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-10-19 10:22:22
Tarihte bir ilk! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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