DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hasan Can Kaya, TikTok’ta rekor kırdı! Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
18 Kasım güncel faiz oranları | 18 Kasım banka konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi güncel faizi
Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto belli oldu mu?
Bu Altcoin 1 saatte %45 Yaptı
Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!
GSS borç yapılandırma son gün ne zaman? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nasıl silinir?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ''Alman Gelecek Ödülü''
Elon Musk'ın yeni projesi: Tesla telefonu geliyor
Dünyaca ünlü yönetmen Tarantino davalık oldu
2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı
Binance CEO'su servetinin neredeyse tamamını bağışlamak istediğini açıkladı
Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi
2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL olacak?
Prof. Dr. Zorlu: Kerkük’ün geleceğinden endişeliyim

TIMETURK / EKONOMİ / Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi

Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi

Altın fiyatları yeni güne zirveden başladı. Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

1 Saat Önce
2021-11-18 09:11:31
Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi

Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Gram dün kapanışı ise 637 liradan yapmıştı.

Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.

Ons altın güne 1866 liradan başlarken, dün kapanışta ise 1867 dolardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş