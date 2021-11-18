Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi
Altın fiyatları yeni güne zirveden başladı. Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
2021-11-18 09:11:31
Gram altın 658 liraya kadar yükseldikten sonra, 652 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Gram dün kapanışı ise 637 liradan yapmıştı.
Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.
Ons altın güne 1866 liradan başlarken, dün kapanışta ise 1867 dolardı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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