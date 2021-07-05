Tapuda üç boyutlu webtapu ile evin mimarisini görmenin artık mümkün olduğunu yazar gazeteci Oya Armutçu, ayrıca kat mülkiyeti kanunu, apartman yönetim planına ilişkin önemli bilgiler paylaştı

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Satın alacağınız evin mimarisini artık webtapu üzerinden üç boyutlu olarak bir tıkla görmek mümkün olacak. Gayrimenkul satın alırken, apartmanların anayasası niteliğindeki yönetim planını da doğrudan tapu memurundan isteyebilirsiniz. 1. Türkiye Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayı'na katılan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, “Üç boyutlu kent modelleri ve kadastro projesi” ile vatandaşların satın alacakları evi balkonundan mutfağına kadar santim santim üç boyutlu sanal ortamda görebileceklerini söyledi.

Sivil inisiyatif oluşturma ve güçlerini birleştirme kararı alan tesis yönetim dernekleri ve tedarikçileri, Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaparak düzenlediği çalıştayda buluştular.

Abant'ta geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve benim de katıldığım 1. Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayı'nda, altı tesis yönetim derneğinin başkanı, sektörün sorunlarını çözmek için birlikte çalışma kararı verdiler. Ortak yönetim kurulu yaparak yol haritası belirlediler.

Çalıştayda, gayrimenkul yönetiminin geleceğinden, tesis yönetim firmalarının sertifikalandırılması ve standardizasyonuna, vergilendirmeden, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sektörde yaşanan sorunlara, sitelerde atık yönetiminden, asansörlerin işletilmesine kadar birçok konu tartışıldı. İnteraktif olarak yapılan çalıştayda dernek üyelerinden daha önceden toplanan yüzlerce soru akademisyenler, dernek üyesi uzman hukukçular ve bürokratlar tarafından yanıtlandı. Sorular ve çözüm önerileri kayıt altına alındı ve raporlanacak.

YP'NİZİ TAPU MEMURUNDAN ALABİLİRSİNİZ

PTYD üyesi Murat Erdoğan'ın başkanlık ve moderatörlük yaptığı, Şebnem Schaefer'in sunuculuğunu üstlendiği çalıştayda, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, tapu ve kadastro ile ilgili soruları yanıtladı. Çelik, “apartmanların anayasası” niteliği taşıyan yönetim planını (YP) vatandaşların gayrimenkul satışı sırasında isterlerse tapu memurlarından alabileceklerini söyledi. Çelik, bir başka soru üzerine tapuda 3 boyutlu dönemin başlayacağını belirterek, yeni uygulamayı bakın söyle anlattı:

TAPUDA 3 BOYUTLU DÖNEM

“‘Üç boyutlu kent modelleri ve kadastro projesi' ile satın alınması planlanan bir ev, balkonundan mutfağına santim santim üç boyutlu sanal ortamda görebilecek. Amasya ilinde bir örnek çalışma yapıyoruz. Havadan çekilen fotoğraflar ve yerden yapılan ölçümlerle imar işini üç boyutlu hale getiriyoruz. Belediyelerinin verdikleri yapı ruhsatları, tapu kadastro verileri anlamlı bir bütünlüğe dönüştürülüyor. Vatandaşlarımız artık bir tıkla satın almak istediği gayrimenkulun coğrafi bilgisi, ada parsel numarası, üzerinde ipotek, kısıtlama olup olmadığının yanısıra, mimari projesini de görebilmektedir. O daire kaçıncı katta, hangi cephede, kaç oda, mutfağı kaç metrekare bir tıkla sanal ortamda webtapu üzerinden incelenebiliyor. Malsahibinin webtapu üzerinden yetki vermesi halinde, emlakçı da görebilmektedir. Amasya'daki bu uygulama Türkiye çapında yaygınlaştırılacak. Arşivlerimizin dijitalleştirilmesi çalışmamız da devam etmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması ile YP'larının da dijital ortamda sunumu sağlanacak.

YP'LARI DENETLENMELİ

YP'larının ne kadar önemli belgeler olduğu daha önce pek anlaşılamamıştı. Kırtasiyeden alınan matbu YP'ler kullanılıyordu. YP'larının bir düzenleyici-denetleyici mekanizmadan geçirilmesi lazım. Pratik bir çözüm bulma zorunluluğu var. Belki komisyonlar kanalıyla bu denetim yapılabilir.”

Çalıştay Başkanı Erdoğan, “Sayın Başkan, burada altı dernek başkanımız var. Dernekler olarak bu denetime talibiz” dedi.

KAPICI, KALORİFERCİ VE BAHÇIVAN'A VERGİ YOK

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Biyan ise site yönetimlerinin yaşadığı vergi sorunlarını değerlendirdi. Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesine göre sitelerde “Kapıcı, kaloriferci ve bahçıvan”ların vergi sorumluluğu bulunmadığını belirten Biyan, Danıştay'ın son kararları ışığında site yönetimlerinin kurum olarak nitelendirilerek vergilendirilemeyeceğini aktardı.

KAT MALİKİ, HAVUZ- OTOPARK GELİRİ VERGİSİNDEN SORUMLU

Biyan, “Bu düzenlemelerin ayağı yere basmıyor. Örneğin kat malikleri, havuz, otopark gelirlerini yönetime bıraksalar bile vergiden sorumlu oluyorlar. Ancak, apartman ve sitelerin ortak ihtiyaçlarında harcanması şartıyla bu gelirlerden vazgeçtiklerini belirtmeleri çözüm olarak düşünülebilir” değerlendirmesi yaptı.

AVUKAT KISACIK: KAT MÜLKİYETİ KANUNU YENİDEN YAZILMALI

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı avukat Mustafa Şeref Kısacık ise sorunun kaynağı gösterilen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun (KMK) yeni koşullara uygun olarak yeniden yazılması gerektiğini söyledi. Toplu yaşam alanlarında çok ciddi sorunların ortaya çıktığını, bu sorunların aile içi huzuru ve toplumsal barışı bozacak boyutlara ulaştığını belirten Kısacık, bazı sitelerde hem konut hem ofis blokları olduğunu, çarşı, AVM hatta otel bulunduğunu, on binlerce kişinin yaşadığı bu kadar karmaşık yapıların artık amatörce yönetilmesinin mümkün olmadığını ve profesyonel yönetim şirketlerinin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Kısacık, yönetim şirketlerinin açık, şeffaf, katılımcı ve ekonomik bir anlayışla siteleri yönetmeleri gerektiğini vurgulayarak bakın ne dedi:

“Bu alanda eğitim almış kişilere, kat mülkiyeti hukuku alanında yetişmiş hukukçulara ihtiyaç var. Ancak hukuk fakültelerinde bu konuda verilen eğitim çok yetersiz. Kat Mülkiyeti Hukuku birçok fakültede hiç okutulmazken, bazı fakültelerde eşya hukukunun içinde sadece birkaç saatlik dersle geçiştiriliyor. Fakültelerde bu yönde yeterli eğitim verilmemesi nedeniyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için TBB Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu ve MŞK Eğitim Merkezi olarak eğitimler veriyoruz.

KMK MAHKEMELERİ KURULMALI

Kanunun yetersizliği yanında yargının ağır işlemesi, uzman bilirkişi, uzman mahkeme bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunlar çözümlenemiyor. Hızlı, adil, doğru karar verilebilmesi için uzman hukukçu ve uzman bilirkişinin yanında, bu alanda uzmanlaşmış hâkimlere ve sadece bu alandaki sorunların çözümü için tüketici, iş mahkemeleri gibi özel mahkemelere ihtiyaç var.”

PTYD Kurucu Başkanı Yahya Sağır'a iki gün süren çalıştayla ilgili değerlendirmesini sordum. Sağır, ortak hazırlanacak raporun, sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacağını söyledi.

Son bir not. Sosyal sorumluluk projesi olarak, Kızılay'la işbirliği yapılarak, çalıştay boyunca kan ve kök hücre bağışı yapılması da çok anlamlıydı. Örnek olmalı.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.