Tapu ve kadastro devreye girdi yabancıya güven geldi

Yabancıların Türk vatandaşlığını hak kazanmaları için yürürlükte olan 250 bin dolarlık taşınmaz yatırımı şartını yerine getirenlerin sayısı her yıl artıyor. Ancak son aylarda gündeme gelen ve bazı değerleme uzmanlarının girişimiyle haksız değer artışı yönlü hileli satış uygulamasına son vermek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 20 Eylül 2021’de hayata geçirdiği otomatik değerleme sistemi, gerçekçi rakamlarla konut sahibi olmak isteyen yabancıları rahatlattı.

TIMETURK

Eylül 2018'den bugüne yabancıların 250 bin dolar karşılığında, KDV ödemeden gayrimenkul satın alabilmesine imkan sağlayan düzenleme sonrası binlerce yabancı konut ve işyeri sahibi oldu. Ancak alım için şart koşulan rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesine rağmen bazı fırsatçılar, daha ucuz maliyetli hileli yöntemlere başvurdu. Türk vatandaşı olmak isteyen bazı yabancılar irtibata geçtikleri değerleme uzmanları (ekspertiz) ile anlaşıp, 50-100 bin dolarlık taşınmazları 250 bin dolarlık değer üzerinden göstererek alım yapmaya çalıştı. Emlak şirketlerinde çalışan tercümanlar da bu gibi hileli işlere aracılık yapınca piyasanın fiyat dengesi bozuldu. Konuyu araştıran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti ve Türk vatandaşlığına girmek isteyenlerin diğer şartları uyduğu takdirde gayrimenkul yatırımı yapmak istedikleri durumda kurum tarafından tayin edilecek değerleme uzmanının destek vermesini kapsayan akıllı sistemi geliştirdi. Böylece daha önce kendi istediği değerleme uzmanıyla değil tayin edilen uzmanla ilerlemek zorunda kalan yabancı yatırımcı, hileye de başvuramamış oluyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan en yetkili ağızlardan birisi olan Antalya Tapu Kadastro 6'ncı Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen'in tespitleri ise şöyle:

"Doğru değerleme raporlarının bize gelen değerleme raporları içinde bazı yanıltıcı bilgiler olduğunu tespit ettik. 250 bin dolar etmeyen taşınmazların sırf vatandaşlık elde etmek için yüksek gösterildiğine şahit olduk. Bu nedenle yanıltıcı değerleme raporlarını engellememiz gerekiyordu. Geliştirilen sistemle vatandaşlık isteyen yabancı yatırımcıyla değerleme uzmanı arasındaki iletişimi kestik.”

Birçok gayrimenkul üretimi yapan şirketin karşı çıktığı uygulama şu ana kadar gerçekçi rakamlarla alım yapmak yabancıların tepkisini çekmedi. Bilakis daha güvenli bir alış veriş imkanının doğmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.