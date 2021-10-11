Tapu harcı muafiyetinden kimler yararlanacak?

TBMM’ye sunulan tapu harcı muafiyeti düzenlemesi konut almayı düşünenleri mali bir yükten kurtaracak.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin liralık bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

Kanun Teklifine göre tapu harcındaki yeni muafiyetin hayata geçirilmesi durumunda ilgili düzenlemeden yararlanan vatandaşların konutunu beş yıldan önce satması veya kiraya vermesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.