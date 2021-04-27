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Tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak? Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası 81 il genelinde geçerli olacak ve 17 gün boyunca sürecek tam kapanma uygulamalarına başlanacağı açıklandı. İşçiler de tam kapanmada maaşlarında kesinti olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Tam kapanmada tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak? Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı? Hukukçular tam kapanma ve sokağa çıkma yasağında işe gidemeyen personelin maaşında kesinti yapılamayacağını belirtiyor.

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Google News - Timeturk
27.04.2021 18:47:01
Tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak? Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası 81 il genelinde geçerli olacak ve 17  gün boyunca sürecek tam kapanma uygulamalarına başlanacağı açıklandı. İşçiler de tam kapanmada maaşlarında kesinti olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Tam kapanmada tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak? Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı? Hukukçular tam kapanma ve sokağa çıkma yasağında işe gidemeyen personelin maaşında kesinti yapılamayacağını belirtiyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemzide bir kez daha tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma 29 Nisan'dan başlayacak ve 17 Nisan'da sona erecek. Bu günler arasında işe gidemeyecek olan çalışanlar da tam maaş mı yoksa kesintili maaş mı alacaklarını merak etmeye başaldı. Noyan Doğan bu konu ile ilgili  Hürriyet Gazetesi'ndeki köşedinde "Sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder." diye yazmıştı. Bu yazıyı okuyan çalışanlar da tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı? sorusunu sormaya başladı. İşte tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak sorusunun yanıtı..

Tam kapanmada maaşlar tam mı yatacak? 

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor. Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder." dedi.

Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı?

Noyan Doğan am kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı sorusuna ise köşöesinde yazdığı yazının devamı ile cevap vermiş oldu. İşte Noyan Doğan'ın yazısının devamı: "Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor. Ancak son çıkan kanuna göre de işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramıyor. Dolayısıyla işten çıkarma diye bir durum söz konusu değil. Bunlar iş kanununda işverene tanınan haklar. İşveren isterse bir haftalık sürede tam maaş yatırabilir, yarım maaş hakkını kullanmayabilir." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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