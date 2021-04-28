 / Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı? Tam kapanmada AVM esnafına kira muafiyeti mi geliyor?

Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanmanın geçerli olacağı 17 günde AVM'ler de kapalı olacak. AVM esnafı da kendilerinden bu dönemde kira alınmaması talebini iletmişlerdi. AVM esnafını sevindiren bir gelişme yaşandı. Peki AVM'lerde kira ödenmeyecek mi? AVM esnafı Nisan ve Mayıs ayında kira ödemeyecek mi? Tam kapanmada AVM esnafına kira muafiyeti mi geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine kara verildi. Zor durumda olan AVM esnafı tam kapanma ile daha da zor duruma düşecek. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında kesintisiz oalrak uygulanacak olan tam kapanmada milyonlarca kişi evlerinde olacak. Birçok işyeri kapalı olacak. AVM'ler de tam kapanmada kepenkleri indirecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak ağır darbeler alan AVM esnafına müjdeli haber geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş AVM'lerde kirada olan esnafları rahatalacak bir adım attıklarını duyurdu.

Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş kapanma döneminde esnaftan kira alınmayacağını bildirdi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş yaptığı açıklama ile binlerce esnafı sevindirdi. AVM'de dükkanları bulunan esnaflar da Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı? sorusunu sormaya başaldı.

Tam kapanmada AVM esnafına kira muafiyeti mi geliyor?

Altaş açıklamasında şöyle dedi: "Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz" dedi.

Perakendecide kira muafiyeti sevinci

Kira konusunun perakende sektörünün halen karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, düzenlemenin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi. Öncel, “Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Hiç arzu etmediğimiz halde mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.