Tam kapanmada AVM'lerde kira ödenmeyecek mi? AVM kira muafiyeti geldi mi?

AVM'lerde tam kapanmada kira alınmayacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vaka sayılarını aşağı çekmek için tüm ülkede tam kapanmaya gidildi. 17 gün boyunca tam kapanma döneminde AVM'ler de kapalı olacak. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan AVM esnafını sevindiren açıklama geldi. Tam kapanmada AVM'lerdeki dükkanlara kira ödenmeyecek mi? AVM kira muafiyeti geldi mi? AVM'lerde kira ödenmeyecek mi? Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı? Tam kapanmada AVM esnafına kira muafiyeti mi geliyor?

AVM'lerde tam kapanmada kira alınmayacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vaka sayılarını aşağı çekmek için tüm ülkede tam kapanmaya gidildi. 17 gün boyunca tam kapanma döneminde AVM'ler de kapalı olacak. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan AVM esnafını sevindiren açıklama geldi. Tam kapanmada AVM'lerdeki dükkanlara kira ödenmeyecek mi? AVM kira muafiyeti geldi mi? AVM'lerde kira ödenmeyecek mi? Tam kapanmada esnaftan kira alınmayacak mı? Tam kapanmada AVM esnafına kira muafiyeti mi geliyor?

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında kesintisiz oalrak uygulanacak olan tam kapanmada milyonlarca kişi evlerinde olacak. Birçok işyeri kapalı olacak. AVM'ler de tam kapanmada kepenkleri indirecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak ağır darbeler alan AVM esnafına müjdeli haber geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş AVM'lerde kirada olan esnafları rahatalacak bir adım attıklarını duyurdu.

Tam kapanmada AVM'lerdeki dükkanlara kira ödenmeyecek mi?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD), kapanma döneminde esnaftan kira alınmayacağını bildirdi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş yaptığı açıklama ile binlerce esnafı sevindirdi. AVM'de dükkanları bulunan esnaflar da AVM'lerde kira ödenmeyecek mi sorusunu sormaya başladı.

AVM'lerde kira ödenmeyecek mi?

Altaş açıklamasında şöyle dedi: "Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz" dedi.

Perakendecide kira muafiyeti sevinci

Kira konusunun perakende sektörünün halen karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, düzenlemenin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi. Öncel, “Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Hiç arzu etmediğimiz halde mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.