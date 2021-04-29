'Tam kapanma' sürecinde THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



'Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.