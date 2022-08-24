Tam 1 milyar metreküplük doğal gaz! Krizde çatlak derinleşiyor

Komşu ülke Bulgaristan, Rusya-Ukrayna savaşından doğan doğal gaz krizinde çare arayışına geçti. Son olarak kardeş ülke Azerbaycan'la görüşmelere devam eden Bulgaristan kış dönemine hazırlanmak için 2021 yılında 1 milyar metreküp doğal gaz tedarik etmeyi kabul etmişti. Ancak günümüzde maliyet nedeniyle görüşmelerin devam ettiği ve henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi.

Komşu ülke Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Rosen Hristov, Bulgaristan'ın doğalgaz arzını artırmak için Azerbaycan ile müzakerelere devam edeceğini bildirdi. Hristov, bakanlığın tüm kış dönemi için yeterli olacak doğal gaz miktarlarını bulmaya devam edeceğini açıkladı.

DOĞAL GAZDA ÇATLAK DENİLEŞİYOR

Ayrıca günümüzde maliyet nedeniyle görüşmelerin devam ettiği ve henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi. 2021 yılında Bulgaristan ile Azerbaycan'ın 1 milyar metreküp doğal gaz tedarik anlaşmasını hatırlatan Hristov , "Azerbaycan'ın doğalgazı var ve soru fiyatla ilgili. Boru hattı gazının sistematik olarak rekabetçi fiyatlarla tedarik edilmesini sağlayacak orta vadeli sözleşmelerin imzalanması için çaba sarf edilecek." İfadelerini kullandı. Ayrıca bakan, şu anda Bulgaristan'ın gaz arzı için teklifler olduğu için hacimden ziyade sabit fiyat artış eğiliminden endişe duyduğunu vurguladı.

2021 YILINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Azerbaycan ve Bulgaristan 2021 yılında Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü üzerinden yılda 1 milyar metreküp gaz tedarik etmeyi kabul etti. Ancak ICGB'nin yapım aşamasında olması nedeniyle Azerbaycan gazı Kulata-Sidirokastro bağlantı noktası üzerinden Bulgaristan'a ulaştırıldı. ICGB AD ve TAP, AG arasında, IGB boru hattının ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın gelecekteki bağlantısına ilişkin ortak eylemlere ilişkin bir işbirliği mutabakatı imzalandı. IGB projesi, Bulgaristan ve GDA bölgesi için arz güvenliğinin artırılması ve gaz arzının çeşitlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Star Gazetesi .