Taliban’dan yerel para çağrısı

Afganistan’daki dolar rezervinde azalma yaşanması sebebiyle Taliban kontrolündeki Merkez Bankası yetkilileri, Afgan halkına yerel para birimini kullanma çağrısında bulundu.

Afganistan'da Taliban kontrolündeki Merkez Bankası yetkilileri, Afgan halkını ülkenin yerel para birimini kullanmaya çağırdı. Afganistan'da dolar rezervinde azalma yaşanması sebebiyle, ülkedeki bankaların ve şirketlerin nakit sıkıntısı çektiği biliniyor.

Taliban kontrolündeki Merkez Bankası yetkilileri, Afganistan Eski Devlet Başkan Yardımcısı Amrullah Salih de dâhil olmak üzere, eski üst düzey hükümet yetkililerinden yaklaşık 12,4 milyon dolar nakit ve altın ele geçirdiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, para ve altının ne amaçla kullanıldığının henüz bilinmediği ancak söz konusu para ve altının eski hükümet yetkililerinin evlerinde tutulduğu belirtildi.

Afganistan'daki iki ticari bankacı, Taliban yönetimindeki Merkez Bankası yetkililerinin geçen hafta yerel bankalara, önceki hükümetle bağlantılı siyasilerin hesaplarını dondurmalarını istediklerini belirtti.

"Taliban'ın Döviz rezervlerine erişimi yok"

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ülkenin döviz rezervleri dondurulmuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Taliban'ın ABD'de olan ulusal rezervlere erişemeyeceğini söylemişti.

DAB'ın yaklaşık 9 milyar dolarlık varlığı bulunduğunu bildiren Ahmadi, söz konusu paranın fiziksel olarak DAB'ın Afganistan'daki kasasında olmadığını belirtmişti.

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu bildirerek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu açıklamıştı.

Ahmadi, ülkenin nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında olmasından dolayı Taliban'ın DAB'ın varlıklarının en fazla yüzde 0,2'sine erişim sağlayabileceğini vurgulamıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.