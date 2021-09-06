DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı transfer etti
'Yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri' kurulacak
G20 Sağlık Bakanları toplantısı 'Roma Bildirisi'nin kabulü ile sona erdi
Esnaf dükkanlarının olmazsa olmazları
En çok kripto para yatırımcısı hangi ülkede?
3 boynuzlu keçi şaşırtıyor
Kırımlı siyasetçi Neriman Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
Petrol krizinin ardından batarya krizi mi?
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi
Taliban, 'Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılmak istiyor
Kripto para borsasına yatırdığı 240 bin dolar buhar oldu
Balıkçı ağına takılan deniz mayınını SAS timleri imha etti
Bisiklete Yer Açın
15. Gökova Bisiklet Turu
Ahmed Mesud: Direnmekten vazgeçmeyeceğiz

TIMETURK / EKONOMİ / Taliban, 'Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılmak istiyor

Taliban, 'Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılmak istiyor

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Taliban'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) katılma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-09-06 21:03:20
Taliban, 'Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılmak istiyor

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ahmed, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılma isteğini "çok iyi bir şey" olarak nitelendirdi ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ahmed, birkaç gün önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan Chaman sınırına da değinerek, sınır kapısının 12 Eylül'e kadar açılacağını ifade etti.

Öte yandan Ahmed, Belucistan'da dün gerçekleştirilen intihar saldırısına atıfta bulunarak, teröristin Afganistan'dan Pakistan'a geldiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ahmed, Taliban'ın Afganistan topraklarının başka ülkelere karşı kullanılmayacağı konusunda kendilerine güvence verdiğini anımsatarak, Taliban'ın Afganistan'da hükümet kurmasının ardından bu konuyu tartışacaklarını söyledi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, bu sabah yaptığı açıklamada, Çin dahil tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve Pekin'in Kuşak Yol Girişimi'ne katılmak istediklerini ifade etmişti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde kat ederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında yürütülen kara yolu projeleri, liman ve serbest bölge inşaatlarının büyüklüğü 2020 itibarıyla 70 milyar doları aştı. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üssü haline getirmesi hedefleniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş