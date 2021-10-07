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TIMETURK / EKONOMİ / Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi plakasının değeri en az 5 milyon TL olmalı

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi plakasının değeri en az 5 milyon TL olmalı

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının değerinin en az 5 milyon TL olması gerektiğini belirtti.

3 Saat Önce
2021-10-07 08:46:00
Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Taksi plakasının değeri en az 5 milyon TL olmalı

Halk Tv'de Şirin Payzın'ın programına katılan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aksu, “Taksi plakası 2.5 milyon TL diyorsunuz. Şu anda 2.5 milyon TL ile bir daire bile alınmıyor. Biz plakaları alırken kaç tane gayrimenkul satarak aldık. Plakanın değeri en az 5 milyon TL olmalı” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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