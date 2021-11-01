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TIMETURK / EKONOMİ / Taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti

Taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti

Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

3 Saat Önce
2021-11-01 16:10:28
Taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti

Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi.

Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, “Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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