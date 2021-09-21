Takibe düşen kredi miktarı 2.2 milyar TL'ye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2. çeyrek “Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri” raporunu açıkladı.

Rapora göre; Türkiye'de takibe düşen kredi miktarı 2,2 milyar TL'yle rekor seviyeye yükseldi.

TBB verilerine göre 2. çeyrekte 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandırıldı.

Takibe düşen kredilerin 1,9 milyar liralık kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu dönemde ödenmeyen konut kredileri 314 milyon lira, taşıt kredileri 21 milyon lira oldu.

KREDİ KULLANAN KİŞİ SAYISI 25,5 MİLYONU AŞTI

Tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı haziran ayı itibariyle yaklaşık 656 milyar TL olurken, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bine yükseldi. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı yıllık yüzde 19 yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.