Tahta kapatmak ne demek? Döviz büroları tahta kapatınca ne oluyor? Tahta kapatmanın anlamı nedir? Son günlerde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket iyice hız kazandı. Dolar 13 TL sınırını da geçerek rekor tazeledi. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle döviz bürolarının tahta kapatmaya başladığı haberleri geldi. Peki tahta kapatmak ne demek? Döviz büroları tahta kapatınca ne oluyor? Tahta kapatmanın anlamı nedir? İşte tahta kapatmanın anlamı ve detayları...

Tahta kapatmak ne demek? Döviz büroları tahta kapatınca ne oluyor? Tahta kapatmanın anlamı nedir? Son günlerde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket iyice hız kazandı. Dolar 13 TL sınırını da geçerek rekor tazeledi. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle döviz bürolarının tahta kapatmaya başladığı haberleri geldi. Peki tahta kapatmak ne demek? Döviz büroları tahta kapatınca ne oluyor? Tahta kapatmanın anlamı nedir? İşte tahta kapatmanın anlamı ve detayları...

Habertürk'te yer alan habere göre güne 11.30 seviyesinden başlayan dolar/TL 12.50 seviyesine kadar yükselirken anlık makas zaman zaman 200 pip üzerine çıktı. TL'nin değer kaybı günlük yüzde 9'u bulurken döviz büroları yaşanan volatilite nedeniyle öğlen saatlerinde tahta kapatmak zorunda kaldı ve döviz satışını durdurdu.

Habere göre, döviz bürosunu kapatan bir işletmeci, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım. Şu anda döviz satan yok, tedirginlik olduğu için herkes alım tarafında hareket ediyor. Piyasada çok fazla TL var. İnsanlar sürekli döviz almak istiyor" şeklinde konuştu.

Tahta kapatmak ne demek?

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü harekttin ardından bir çok döviz bürosunun tahta kapattığı iddia edildi. Tahta kapatma teriminin ne anlama geldiği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Dijital dönem öncesi borsacılar alış ve satışları tahta üzerine yazardı. Günüzmde ise taahta yerini bilgisayar ve dijital sistemlere bırakmış durumda. Borsa da işlem gören şirketlerin, hisse senetlerinin alış ve satışının yapılabilmesi için kanunlarca belirlenen bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Borsa da işlem görürken kurallara uymayan ya da yeterli düzeyde şartları karşılamayan hisse senetleri işlemlere kapanır. Bu nedenle hissenin tahtası kapanır.

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