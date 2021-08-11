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Tadilat arttı boya satışları patladı
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TIMETURK / EKONOMİ / Tadilat arttı boya satışları patladı

Tadilat arttı boya satışları patladı

Türkiye’deki boyaların yüzde 80-85’i yenilemede kullanılıyor. Türkiye’de kişi başı boya tüketiminin 20 kilogram civarında Avrupa ülkelerinde bu rakam 16-17 kilogramı buluyor

7 Dakika Önce
2021-08-11 23:40:14
Tadilat arttı boya satışları patladı

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Pandemi döneminde yaz mevsimini açık havada ve daha sakin bölgelerde geçirmek isteyenler rotasını memleketlerine, yaylalara ve yazlıklara çevirdi. Tadilat gerekliliğinin doğmasına neden olan bu mevsimsel hareketlilik, boya satışlarında ciddi yükselişe neden oldu.

Pandemi süreci tetikledi

Tüketici datalarına bakıldığında boya ve boya ekipmanları satışlarında yüzde 100'lük artış görüldü.
nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken buna paralel ekonomik ve sosyal yansımalara da ışık tuttu.Pandemi nedeniyle açık alanları tercih eden kesimin uzunca bir süre gittikleri yerlerde kalma düşüncesiyle hareket ettiğini dile getirdi.

Bük, “Yazlık göçü, başta boya ve ekipmanları olmak üzere genel bakım, onarım ve değişim faaliyetlerini de artırdı. Evlerinde kalmayı tercih edenler ise; evlerinin boya tadilat işlerini ve bakımlarını yapıyorlar. Tüm bunların sonucu olarak da boya ve boya ekipmanları satışları yüzde 100 arttı” dedi.

Online satışın payı yüzde 65

Pandemi döneminde online alışverişin perakendeden aldığı payın da yüzde 65'e yükseldiğine dikkat çeken Ozan Bük, ev dekorasyonu ve tadilatı söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak mağazalardan yapılan alışveriş aktivitesinin de online platformlara doğru bir eğilim gösterdiğini belirtti.

Pandemi döneminde yaşamın her alanının eve taşınmasına paralel olarak alışveriş ihtiyaçlarındaki değişimin sürdüğüne kaydeden Bük “Ege ve Akdeniz'de yazlık evlerin, Karadeniz ve doğuda yayla evlerinin bakım, onarım, değişim gibi faaliyetlerin etkisiyle banyo ürünlerinin de satışları yükseldi. Armatürler, klozet, fayans çeşitleri, lavabo, duşakabin, seramik çeşitleri çok ilgi gördü. Bunun yanı sıra oturma grubu, yer, duvar kaplama, çiçek ve saksı gibi ürünler de en çok satılanlar arasında yer aldı” yorumunu yaptı.

Kişibaşı tüketim 20 kilogram

Türkiye'deki boyaların yüzde 80-85'i yenilemede kullanılıyor.Türkiye'de kişi başı boya tüketiminin 20 kilogram civarında Avrupa ülkelerinde bu rakam 16-17 kilogramı buluyor. Türkiye'de inşaat sektörü hareketli ancak yeni inşaatlarda tüketilen boya miktarı toplam tüketimin yüzde 10-11'ini kapsıyor. Boyanın yüzde 80'i eski binalarda kullanılıyor. Türkiye, boyada renk tercihinde kum bejinden vazgeçmiyor. En çok satılan renk skalasında ilk sırada kum beji liderliğini sürdürüyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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