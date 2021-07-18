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TIMETURK / EKONOMİ / Suudi Arabistan: Namaz vakitlerinde ticarete devam

Suudi Arabistan: Namaz vakitlerinde ticarete devam

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu, ülkede namaz vakitlerinde dükkanların kapanma zorunluluğu ile ilgili kararını açıkladı.

29 Dakika Önce
2021-07-18 10:14:51
Suudi Arabistan: Namaz vakitlerinde ticarete devam

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Mesai saatleri boyunca dükkanların açık tutulması ve ticari faaliyetlerin devam etmesi yönünde karar verildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; bu kararın alışveriş deneyimi, hizmet seviyesini iyileştirme bağlamında ve koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında olduğu bildirildi.

Federasyon, ticaret odalarına gönderdiği genelgede ilgili makamlarla koordinasyonun ardından gerekli önlemler alınarak mesai saatleri ve namaz vakitlerinde dükkânların açılması, ticari ve ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine devam edilmesi çağrısında bulundu.

Ticaret Odaları Federasyonu ayrıca çalışan ve müşterilerin namazlarını eda etmelerinin engellenmemesi, namaz saatleri ve mağaza kapanış saatleri içinde kalabalık ve izdihamdan kaçınılması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada yürütülen geniş çaplı tartışmalardan sonra Suudi Arabistan Şûra Meclisi, bazı üyelerinin önerisi üzerine cuma namazı hariç dükkân ve restoranların namaz vakitlerinde kapatılması ve ticari faaliyetlerin durdurulması yönündeki kuralı iptal edilmesi hususunu gündemine almıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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