Suudi Arabistan: 2022’de petrol üretim kesintisine son vereceğiz

Toplantıda, OPEC + üretim temel seviyesinin Mayıs 2022 itibarıyla 43,8’den 45,5 milyon varile çıkarılmasına da karar verildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, OPEC+ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ‘petrol piyasası koşulları izin verirse' Eylül 2022'ye kadar günlük 5,8 milyon varil petrol üretim kesintisinin kademeli olarak kaldırılması için çalışacaklarını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'tan bir mektup aldığını dile getiren Prens Abdulaziz, bugünkü toplantının sonunda açıklanan OPEC+ grubunun petrol üretim anlaşmasını önümüzdeki Nisan yerine 2022 sonuna kadar uzatma kararına Rusya'nın desteğinin bu mektupla teyit edildiğini söyledi.

OPEC+ toplantısında ayrıca, önümüzdeki Ağustos ayından itibaren her ay günlük 400 bin varil üretim artışına onay verildi.

Toplantıda, OPEC + üretim temel seviyesinin Mayıs 2022 itibarıyla 43,8'den 45,5 milyon varile çıkarılmasına da karar verildi.

Kaynak: İndependent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.