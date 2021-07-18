DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yemen'de bir petrol gemisi battı
Cezayir'de 14 bin mahkuma bayram affı
Afganistan hükümeti ile Taliban arasında kritik gelişme
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı
2021 PTT memur alımı ne zaman yapılacak?
Deport nedir? Deport etmek nedir?
2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
2021 bekçi alımı ne zaman yapıalcak?
2021 bekçi alımı ne zaman yapıalcak?
ABD’de bomba paniği: Mackinac Köprüsü kapatıldı
Salgına karşı çiftçinin korunması şart
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Madımak davasından 27 yıl hapis yatan 'Ahmet Dede' vefat etti
Suudi Arabistan: 2022’de petrol üretim kesintisine son vereceğiz
Taliban ateşkes şartlarını sundu

TIMETURK / EKONOMİ / Suudi Arabistan: 2022’de petrol üretim kesintisine son vereceğiz

Suudi Arabistan: 2022’de petrol üretim kesintisine son vereceğiz

Toplantıda, OPEC + üretim temel seviyesinin Mayıs 2022 itibarıyla 43,8’den 45,5 milyon varile çıkarılmasına da karar verildi.

2 Saat Önce
2021-07-18 22:48:01
Suudi Arabistan: 2022’de petrol üretim kesintisine son vereceğiz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, OPEC+ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ‘petrol piyasası koşulları izin verirse' Eylül 2022'ye kadar günlük 5,8 milyon varil petrol üretim kesintisinin kademeli olarak kaldırılması için çalışacaklarını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'tan bir mektup aldığını dile getiren Prens Abdulaziz, bugünkü toplantının sonunda açıklanan OPEC+ grubunun petrol üretim anlaşmasını önümüzdeki Nisan yerine 2022 sonuna kadar uzatma kararına Rusya'nın desteğinin bu mektupla teyit edildiğini söyledi.

OPEC+ toplantısında ayrıca, önümüzdeki Ağustos ayından itibaren her ay günlük 400 bin varil üretim artışına onay verildi.

Toplantıda, OPEC + üretim temel seviyesinin Mayıs 2022 itibarıyla 43,8'den 45,5 milyon varile çıkarılmasına da karar verildi.

Kaynak: İndependent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH