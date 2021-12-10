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TIMETURK / EKONOMİ / Süte zam mı geldi? Güncel süt fiyatları

Süte zam mı geldi? Güncel süt fiyatları

Süte zam mı geldi? Alışveriş yapan vatandaşların isyanıyla sosyal medyada yeni bir soru gündeme geldi: 'Süt ne kadar oldu?' Aralık ayında süt fiyatlarında yaşanan küçük artışlar yaşanıyor. İşte süt fiyatlarındaki güncel durum...

3 Saat Önce
2021-12-10 14:49:55
Süte zam mı geldi? Güncel süt fiyatları

Süt fiyatlarındaki son gelişmelerden dolayı sosyal medyada binlerce kişi bu duruma isyan etti. İşte güncel süt fiyatları...

Süte Zam Mı Geldi?

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta 1 litrelik sütün 15,90 lira olmasına büyük tepkiler verildi. Tek bir markayla sınırlı kalmayan durum, diğer süt fiyatlarında da görüldü. 14,85 lira ve 12,65 lira gibi fiyatları gören alıcılar, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

Sütün satıldığı market ve sütün markası da bu durumu etkiler nitelikte. Farklı satış mağazalarında 1 litrelik sütü 5,75 liradan alabilirsiniz.

Sütün Faydaları

- Mikropların neden olduğu enfeksiyon ve iltihap gibi sorunları ortadan kaldırır.

- Beyin ve vücut gelişimini doğrudan etkiler.

- İçerdiği vitaminler sayesinde kemik ve dişleri korur. Boy uzamasına sebep olur.

- İshal ve mide sorunlarını ortadan kaldırır.

- Bronşitin azalmasını sağlar, öksürüğü dindirir.

- A,B,C,D,E ve K vitaminlarini barındırdığı için bağışıklık sistemini dünç tutar.

- Doku ve hücre yenilenmesini sağlar, cildi gençleştirir.

- Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

- Kasların güçlenmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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