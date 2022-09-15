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TIMETURK / EKONOMİ / Süte zam geldi

Süte zam geldi

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

20 Saat Önce
2022-09-15 20:47:06
Süte zam geldi

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 lira olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

“1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının ‘çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.”

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