DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İdlib’in İçler Acısı Durumu ve İdlib Evleri
5.400 TL bakıcı desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Çocuk bakıcı desteği kimlere veriliyor?
Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında?
Türkiye ekonomisinde büyüme rakamları açıklandı!
SGK açıkladı! Almayı sakın unutmayın! Milyonlarca kişiye binlerce lira ödeniyor
Osmanlı Devleti’nde Türkler aşağılanır mıydı?
30 Kasım (bugün) engelli ve hamileler izinli mi? Kamu personeli engelli memur ve hamile olanlar 1 Aralık'ta izinli mi?
Süte yüzde 47 zam!
Özel anaokullarında okullar tatil mi? Fırtına nedeniyle ana sınıfları ve kreşler kapalı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı?
''Sergen Yalçın'ın susması bile garip, ne saklanıyor taraftardan?''
Altın söylentileri sonrası bölgeye akın ettiler!
Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür
İmamoğlu: Ben ısrarcı bir insanım, insanları birleştirmeyi seviyorum
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' uyarısı
Fırtına, ülkenin batısını vurdu! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Süte yüzde 47 zam!

Süte yüzde 47 zam!

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırdı.

2 Saat Önce
2021-11-30 09:01:17
Süte yüzde 47 zam!

Türkiye'de döviz kurlarındaki hareketlilik gıda ürünlerine yansımaya devam ediyor.

Dün, üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu bir araya geldi.

En son 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlenmesinden sonra sütün satış fiyatına yeniden zam geldi.

Ulusal Süt Konseyinin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi;

8 ARALIK İTİBARIYLA...

"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır.

MALİYET ARTIŞI DEVAM EDERSE ZAM İÇİN BİR KEZ DAHA TOPLANILACAK

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş