Süte ne kadar zam geldi? Süt ve süt ürünlerinin ücreti ne kadar arttı? Süt zammı ne zaman? Çiğ süte ne kadar zam geldi?

Süte ne kadar zam geldi? Geçtiğimiz aylarda süte gelen zamlardan sonra çiğ sütün litre fiyatı 7,5 TL oldu. Süt ürünleri üreticileri süt zammının nihai ürünlerde yüzde 30 artış yaşanacağını belirtti. Süt ve süt ürünlerinin ücreti ne kadar arttı? Süt zammı ne zaman? Çiğ süte ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda süte gelen zamlardan sonra çiğ sütün litre fiyatı 7,5 TL oldu. Süt ürünleri üreticileri süt zammının nihai ürünlerde yüzde 30 artış yaşanacağını belirtti. Süt ve süt ürünlerinin ücreti ne kadar arttı? Süt zammı ne zaman? Çiğ süte ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Süte ne kadar zam geldi?

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütün litre fiyatını 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 5,70 liradan 7,50 TL'ye yükseltti.

Çiğ süt ve yem paritesinde üreticinin beklentisinin 1,30 TL civarında olduğunu aktaran Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, devletin verdiği destek ve son süt zammı ile paritenin 1,28'e ulaştığını söyledi.

Süt zammı ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre çiğ süt fiyatlarındaki artış 15 Mayıs itibariyle geçerli olacak. Dolayısıyla süt içeren besinlerde de 15 Mayıs sonrasında artış yaşanacak.