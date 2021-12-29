Süte indirim yok! ''Fiyat belirlenirken dolar 12 liraydı''

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu ifade etti.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünleri sektöründeki fiyatların seyrini değerlendirdi.

Bloomberg HT'deki Akıllı Tarım programında İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Çallı, kurdaki geri çekilmenin ardından raflardaki süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Çallı, fiyatlarda indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi. Çallı, şu açıklamayı yaptı:

"29 Kasım'da çiğ süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1,20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1,30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.