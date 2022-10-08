Süt ve süt ürünlerine büyük zam geliyor!

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, sütün litre fiyatına 2,5 TL zam geleceğini söyledi.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Habertürk'te Gün Ortası programında süt ve süt ürünleri fiyatıyla ilgili konuştu.

Piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiyi zorladığını dile getiren Solakoğlu, sahada bu fiyatın üzerine çıkıldığını söyledi.

Solakoğlu ''Üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünler azalmaya başladı. Markete gidince bir paket ürün verip ikinciyi, üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü ürün artık kalmadı'' dedi.

"SÜT KRİZİ VAR"

Solakoğlu, "Süt üreticisi her 1 litre sütten 2 lira zarar ediyor. Köylüyü düşünün, 300 litre süt üretiyorsa her gün 700 lira zarar ediyor. Bunun da altından kalkamayacağı için süt üretmiyor.

Hayvan krizi var. 1,5 milyon üzerinde bir anaç hayvan kesildi. Fiyatlara bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Zaten bu şu an piyasada oturmuş durumda. Bu nedenle de piyasada çok ciddi derecede süt krizi var" diye konuştu.