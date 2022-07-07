Süt ürünleri üretimiyle hakkında açıklama

Süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36,6, tereyağı üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 6,2, yoğurt üretimi yüzde 5,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı ise yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) Mayıs 2022 süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin açıklanan verilere göre; geçen yıla kıyasla ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36,6, tereyağı üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 6,2, yoğurt üretimi yüzde 5,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 azaldı. Ocak-mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 30,7, yoğurt üretimi yüzde 4,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,5, inek peyniri üretimi yüzde 5,2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8 azaldı.

Önceki ay 858 bin 870 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mayısta yüzde 3,8 artarak 891 bin 709 ton oldu. Önceki ay 121 bin 843 ton olan içme sütü üretimi ise mayısta yüzde 6,4 artarak 129 bin 683 ton olarak gerçekleşti.

DHA .